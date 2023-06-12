Motosikletli şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın üzerinde ve motosikletinde yapılan aramada, 0.28 gr esrar ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Mecideye Mahallesinde yapılan çalışmalarda, Y.K. (34) isimli şahsın sevk ve idaresindeki motosiklette ve şahsın yapılan üst aramasında, 0.28 gr esrar ve 1 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.