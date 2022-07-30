Motosikletteki şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri tarafından durdurulan motosiklette yapılan aramada 1,49 gram metamfetamin ele geçirildi. Motosiklette yolcu olarak bulunan şahsın yapılan GBT kontrolünde Silahla Tehdit suçundan Aranıyor Kaydı olduğu tespit edildi.

Maltepe Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda, H.G. (20) isimli şahsın sevk ve idaresindeki S.D. (38) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu plakasız motosiklette ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 1,49 gram metamfetamin ele geçirildi. S.D. isimli şahsın yapılan GBT kontrolünde, Kütahya Sulh Ceza Hakimliği tarafından Silahla Tehdit suçundan “Aranıyor Kaydı” olduğu tespit edildi

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için ilgili kısım ekiplerine teslim edildi.

Plaka, şasi ve motor numarası bulunmadığı tespit edilen motosikletin çalıntı olabileceği değerlendirilerek güvenlik sebebiyle otoparka çektirildi.