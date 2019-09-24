Müdür Adnan Kayım'a veda

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Adnan Kayım'ın görevinden ayrılması dolayısı ile veda yemeği düzenlendi.

Orman Bölge Müdürlüğü lokalinde gerçekleştirilen veda yemeğine Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri, teknik elemanlar ve kurum personeli katıldı.

Veda yemeğinde yaptığı konuşmada, Kütahya'dan güzel anılarla ayrıldığını belirten Adnan Kayım, ”Sizlerle birlikte Kütahya için çalıştık, hepimiz bu gayret içerisinde olduk. Görev yaptığım süre içinde, ekip anlayışıyla çalışmaya özen gösterdim. Desteklerimiz için teşekkür ederim. Gerek görevimiz gerekse bulunduğumuz ortamlarda bilerek ve bilmeyerek kalbini kırdığımız arkadaşlarımız varsa bir kusurumuz oldu ise hakkınızı helal edin, benim de hakkım var ise helal olsun. Şimdi yeni göreve başlayan Bölge Müdürümüz Hasan Keskin bayrağı devraldı ve Kütahya ormancılığı için yapılan çalışmalar kaldığı yerden daha da ilerleyerek devam edecek. Sizlere bundan sonra ki çalışma hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin; Kütahya'dan ayrılan Adnan Kayım'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken; çalışmalarından dolayı kendisine plaket ve hatıra niteliğinde hediye takdim etti ve bundan sonraki yaşamında ve görevinde başarılar diledi.

Yemek sonrası Adnan Kayım'a Orman Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyesi İsa Kolay ve Öz Orman-İş Sendikası Kütahya Bölge Başkanı Doğan Cebeci ile Toç Bir-Sen Kütahya 48 No'lu Şube Başkanı Abdullah Dönmez tarafından da Kütahya anılarını tazeleyecek hediyeler takdim edildi.

Adnan Kayım Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile tüm personel tarafından uğurlandı.