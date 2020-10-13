Müdür Başyiğit: “5 günlük yüz yüze eğitime geçmek hepimizin temennisi”

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Temel Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum ile birlikte Cahit Zarifoğlu İlkokuluna ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette öğrencilerle sohbet ederek okullarına yeniden kavuşmaları dolayısıyla kendilerini kutlayan Müdür Başyiğit, hijyen tedbirlerine okulda ve evde uyarak hastalıktan tamamen kurtulmanın ve 5 günlük yüz yüze eğitime geçmenin herkesin temennisi olduğunu dile getirdi.