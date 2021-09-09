Müdür Başyiğit, anaokulu inşaatında incelemelerde bulundu

Okul inşaatının çatısının tamamlanıp kiremitlerin yerleştirilmesinde son aşamaya gelindiği görülürken, okulun teslim edilmesi için yapım çalışmalarının hızla devam ettiği inşaat çalışanlarınca ifade edildi. İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, çalışanlara işlerinde kolaylıklar dileyerek iş sağlığı ve güvenliği konusunda her zaman dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.