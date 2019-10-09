Müdür Başyiğit, Bakan Selçuk'a veri madenciliği raporunu sundu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a 2019 LGS sonuçları üzerine hazırlanmış olan veri madenciliği raporunun sunumunu gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı toplantı salonundaki toplantıda, Kütahya'da kurulacak olan Kütahya Steam Educatıon Association, Kütahya ROS Center hakkında da sunum yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Kütahya Steam Educatıon Association ile öğretmenler, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika alma imkanı elde edecekler. Kütahya ROS Center'da ise öğrenciler kurulacak olan atölyede otonom araç algoritmaları ve yapay zeka algoritmaları üzerine çalışma fırsatı bulacaklar. Toplantıda ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilerin Kütahyayı daha yakından tanımaları için okul dışı öğrenme ortamları materyali olarak hazırlanan "Şehrimiz Kütahya" isimli kitap da Bakan Ziya Selçuk'a sunuldu.