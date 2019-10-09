İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür Başyiğit, Bakan Selçuk'a veri madenciliği raporunu sundu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a 2019 LGS sonuçları üzerine hazırlanmış olan veri madenciliği raporunun sunumunu gerçekleştirdi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a 2019 LGS sonuçları üzerine hazırlanmış olan veri madenciliği raporunun sunumunu gerçekleştirdi.


Milli Eğitim Bakanlığı toplantı salonundaki toplantıda, Kütahya'da kurulacak olan Kütahya Steam Educatıon Association, Kütahya ROS Center hakkında da sunum yapıldı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Kütahya Steam Educatıon Association ile öğretmenler, uluslararası geçerliliğe sahip sertifika alma imkanı elde edecekler. Kütahya ROS Center'da ise öğrenciler kurulacak olan atölyede otonom araç algoritmaları ve yapay zeka algoritmaları üzerine çalışma fırsatı bulacaklar. Toplantıda ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğrencilerin Kütahyayı daha yakından tanımaları için okul dışı öğrenme ortamları materyali olarak hazırlanan "Şehrimiz Kütahya" isimli kitap da Bakan Ziya Selçuk'a sunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.