Müdür Başyiğit: “Birinci dönem yüz yüze eğitimi sorunsuz bir şekilde tamamlandık”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında yapılan toplantıya, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Zeki Atik ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin çevrim içi olarak katıldığı toplantıda, 2021-2022 eğitim-öğretim Yılı birinci döneminin genel değerlendirmesi yapılırken ikinci dönem için okul ve kurumlarda yapılacak çalışmalar görüşüldü. Ayrıca uzaktan eğitim sürecinde oluşan öğrenme eksikliklerinin giderilmesi için ikinci dönem yapılacak telafi çalışmaları, öğrencilerin akademik başarısını artırmak için yapılacak faaliyetler, LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere yönelik hazırlık çalışmaları, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının takibi ve denetlenmesi, okullarda ikinci dönemde uygulanacak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ve projeler, hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülecek kurslar ve projeler, Covid-19 salgını konusunda iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınacak tedbirler ve Kütahya Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) konusunda yapılacak iş ve işlemler gündem maddeleri olarak yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, birinci dönemin yüz yüze eğitim yoluyla sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ifade ederek, ikinci dönemin de aynı şekilde sorun yaşanmadan devam etmesini diledi.