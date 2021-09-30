Müdür Başyiğit: “Bugüne kadar yüz yüze eğitimde ciddi bir sorun yaşanmadı”

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay'ı makamında ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz, daha sonra Kaymakam Didem Dinç Özay'la birlikte Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ı ziyaret ettiler.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokuluna yapılan ziyarette Müdür Hasan Başyiğit öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet eden Müdür Başyiğit, sınıflarda öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenerek yüz yüze eğitim, salgın hastalık, hastalık tedbirleri gibi konularda öğrencilere bilgi vererek tavsiyelerde bulundu, hastalık konusunda tedbiri elden bırakmamak gerektiğine vurgu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Hisarcık ilçesinde Okul Müdürleriyle, Kaymakamlık toplantı salonunda toplantı yaparak ilçedeki eğitim öğretim konusunda ve yüz yüze eğitim konusunda bilgi aldı. Okullarda hijyen kurallarına azami dikkat edilmesinin önemini vurgulayan Müdür Başyiğit, bugüne kadar yüz yüze eğitimde ciddi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü personelini ziyaret eden Müdür Başyiğit, daha sonra Dereköy İlkokulu ve Ortaokuluna geçti. Burada sınıflarda öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya gelen Başyiğit, okulda ve okul çevresinde incelemelerde bulundu.