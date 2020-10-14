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Müdür Başyiğit: “Doğaya sahip çıkmalıyız”

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Parmakören İlk ve Ortaokulunu ziyaretinde öğrencilere doğayı korumanın öneminden söz etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, Parmakören İlk ve Ortaokuluna ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyarette sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilere doğayı korumanın öneminden söz ederek, çıkan yangınlarda sadece yeşilin yok olmadığını, canlıların da yangınlardan çok fazla etkilendiğini, bu nedenle doğaya sahip çıkılması gerektiğini belirtti.


Daha sonra okul bahçesinde fidan dikme etkinliğine katılan Başyiğit ve Durum, okul idarecileri ve öğretmenlerle birlikte fidanların toprakla buluşmasını sağladı.

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