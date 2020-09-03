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Müdür Başyiğit, EBA Destek Noktası açılışı yaptı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi Eba Destek Noktası açılışını gerçekleştirdi.


Covıd-19 salgın sürecinde yapılan uzaktan eğitim çalışmalarının daha verimli yürütülmesi amacıyla, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için "EBA Destek Noktası" kurulması çalışmalarına Kütahya 42 "EBA Erişim Noktası" ile katıldı.


Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi Eba Destek Noktası açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum'un katılımı ile yapıldı.


Müdür Başyiğit "EBA Destek Noktası" sayısının ilerleyen günlerde daha da artacağı belirtti.

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