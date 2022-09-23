Müdür Başyiğit: “Eğitime dair her türlü yapıcı görüş ve öneriye açığız”

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Mustafa Topuz ile birlikte aynı binada eğitim öğretime devam eden İsmet İnönü Ortaokulunu ve Fethi Güzen İşitme Engelliler İlk/Orta Okullarında öğrencilerle bir araya gelerek, yaptıkları etkinliklere eşlik etti.

İsmet İnönü Ortaokulunda öğrencilere bol bol kitap okumalarını, severek okumalarını tavsiye eden Müdür Başyiğit," Severek kitap okursanız hem sınavlarda, hem de hayatta başarılı olursunuz" dedi.

Ziyarette velilerin isteklerini de dinleyen Müdür Hasan Başyiğit, eğitime dair her türlü yapıcı görüş ve öneriye açık olduklarını söyledi.