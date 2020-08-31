Müdür Başyiğit: “En güvenilir mekanlar eğitim kurumlarımızdır”

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, mesajında, salgın hastalıkla mücadele edilen içinde bulunulan şu günlerde 2020-2021 Eğitim Öğretim yılını buruk bir sevinçle karşıladıklarını söyledi. Müdür Başyiğit,” Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmayı, yeni bir eğitim öğretim dönemine sınıflarda cıvıl cıvıl başlamayı özlemle beklerken hastalığın olmadığı, öğrencilerin sevinç ve heyecanla İstiklal Marşımızı söyleyip sınıfları doldurduğu günlere en kısa sürede kavuşmayı canı gönülden arzu ediyoruz” dedi.

“Uzaktan eğitimle eğitim öğretim faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye başladık"

Covıd-19 sürecinde uzaktan eğitimle eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmeye başladıklarına değinen Başyiğit,” Uzaktan eğitimle eğitim sürecini devam ettiren dünyada çok az sayıda ülke var. Ülkemiz bunu çok kısa sürede başardı. Televizyon kanallarında 10 stüdyoda, 674 öğretmen, TRT personeli ve diğer uzmanlar olmak üzere binden fazla kişinin çalışmalarıyla 3 bin 358 ders ve etkinlik çekimi yapılarak öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Ayrıca canlı platformlarla, EBA Akademik Destek uygulamasıyla uzaktan eğitim güçlenerek şekillendi. Salgın hastalık sürecinde Bakanlığımız tarafından aktif hale getirilen canlı sınıfla ilgili imkânlar önümüzdeki süreçte asgari 10-12 kat artacak. Erişimde fırsat adaleti olsun diye internet paketi olmayan çocuklarımızın kotaları iki katına çıkarılacak” diye konuştu.

“21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlayacak”

21 Eylül tarihinde belirli sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağını belirten Müdür Başyiğit,” İlimizde uzaktan eğitim konusunda Müdürlüğümüze bağlı Youtube kanalı yoluyla öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ulaştık. Burada paylaşılan canlı yayın ve video yayınlarıyla uzaktan eğitime katkıda bulunduk. Salgın hastalık sürecinde bize olan güvenlerinden, yaptıkları katkılarından ve sabırlarından dolayı velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizin de bu zorlu süreçte ümitlerini yitirmeden geleceğe güvenle bakmalarını, her zorlu sürecin sonunda bir aydınlığın olduğunu bilmelerini, sabır ve azimle geleceğe hazırlanmalarını tavsiye ediyorum. Yüz yüze eğitime geçiş hazırlıkları kapsamında Kütahya olarak tüm eğitim kurumlarımızda her yönüyle tedbirler alındı. Şundan eminiz ki salgın hastalığın bulaşması riski açısından en güvenilir mekanlar eğitim kurumlarımızdır. Öğrencilerimizi ikinci yuvaları olan sınıflarında görmeyi özledik, yüz yüze eğitimi özlemle bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının 2020-2021 Eğitim Öğretim dönemini kutluyor; ilimize ve ülkemize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.