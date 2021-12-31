Müdür Başyiğit: “Esnaf eleman bulamama sıkıntısı yaşamaktadır”

Mesleki Eğitim Merkezi Programı'nın görüşüldüğü toplantıya başkanlık eden Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, günümüzde esnafın eleman bulamama sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve çevrim içi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yapıldı.

İl Milli Müdürlüğü Maarif Salonunda gerçekleşen ve Meslekî Eğitim Merkezi Programı konusunda Bakanlığın üzerinde durduğu noktaların görüşüldüğü durum değerlendirmesi niteliğinde olan toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Mesleki Eğitim Merkezi Programı uygulamasından yararlanabilecek kişilere ulaşılmasının, uygulamadan daha çok kişinin faydalanmasının önemini vurguladı. Günümüzde esnafın eleman bulamama sıkıntısı yaşadığını ve bunun uzun süredir devam ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Mesleki Eğitim Merkezi Programı uygulaması ile bu sorunun önüne geçilmiş olacağını, bundan hem öğrencilerin hem esnafın memnun kalacağını belirtti.

Uygulamanın tanıtımının iyi yapılmasının önemine vurgu yapan Müdür Hasan Başyiğit, kursiyer sayısının artırılması noktasında herkesin elinden geleni yapmasının insanımıza, Kütahya'ya, ülkemize faydalı olacağını ifade etti.