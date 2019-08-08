Müdür Başyiğit, Hisarcık İmam Hatip Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit,Maarif Müfettişleri Koordinatörü İbrahim Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir ile birlikte Yeşilhisar Mahallesinde yapımına geçen yıl Eylül ayında başlanan 16 derslikli İmam Hatip Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunarak Müdür Cebeci ve yetkililerden bilgi aldı.

Bu yılın Eylül ayında bitirilmesi hedeflenen 4 Milyon 970 bin TL'ye mal olacak İmam Hatip Ortaokulu toplam 3 bin 300 metre kare kullanım alanına sahip. Bodrum artı 5 katlı okulda 267 kişilik çok amaçlı salon, projeksiyon odası, kantin, mescit ve kütüphane bulunuyor.