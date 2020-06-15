Müdür Başyiğit, İlkokul müdürleriyle bir araya geldi

Salgın hastalık nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim gerçekleşmediğinden dolayı yılsonu iş ve işlemlerinde de bazı değişiklikler olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra hafızlık projesinin uygulanacağı okullar, başvuru aşamaları ve öğrenci seçimiyle ilgili İlkokul Müdürlerine bilgi veren Müdür Başyiğit, "Okul-Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında Okul Müdürlerinin okullarda yapılacak çalışmalarda ve tanıtım konusunda daha özverili olmalarını istedi.

Yapılan çalışmalarda iyi durumda olduklarını belirten Başyiğit, yeni eğitim öğretim yılında bu çalışmaların devam etmesi gerektiğini bunun da tanıtım çalışmalarına bağlı olduğuna işaret etti.

Toplantıda, projeden sorumlu Şube Müdürü Mehmet Zorlu ve Temel Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek ve Proje Koordinatörü Abdülhakim Ünverdi de hazır bulundu.