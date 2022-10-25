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Müdür Başyiğit, ilkokul öğrencilerine kitap hediye etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Seyitömer İlkokulunu ziyaretinde okuma saatindeki öğrencilere kitap hediye etti,İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz, Seyitömer İlkokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Seyitömer İlkokulunu ziyaretinde okuma saatindeki öğrencilere kitap hediye etti,


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz, Seyitömer İlkokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Müdür Başyiğit, okuma saatindeki öğrencilere kitap hediye etti ve öğrencilerle kitap okumanın önemi üzerine söyleşi yaptı.

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