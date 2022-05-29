Müdür Başyiğit, Kitap Yazma Komisyonunu ziyaret etti

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürümüz Mustafa Ağca Okur ile birlikte, Kütahya'da görev yapan müzik öğretmenleri Erhan Bozkurt, Hakan Dağ ve Oğuzhan Kavukçu' nun yazmakta olduğu "11 ve 12. sınıflar Çalgı Toplulukları (THM)" kitabı ile "9, 10, 11 ve 12. sınıflar Bağlama Dersi" kitabı hakkında bilgi almak amacıyla Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde çalışmalarını sürdüren kitap yazım komisyonunu ziyaret etti.

Kitabın yazımında görevli müzik öğretmenlerinden ve Dil Uzmanı Gülçin Gürpınar ile Görsel Sanatlar Uzmanı Öznur Bozkurt'tan yapılan çalışmalar konusunda bilgi alan Müdür Başyiğit, kitapların hazırlanan bölümlerini inceledi. Komisyonun il koordinatörlüğü ve yazarlık görevini sürdüren Bağlama Öğretmeni Erhan Bozkurt, yazılan öğretim programı ve kitaplar hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.