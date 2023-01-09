Müdür Başyiğit, "Kitaplarla her yaşta dost olun"

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Temel Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz ile birlikte Merkez Doğalar İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilerle sohbet etti ve onlara kitap hediye etti. Öğrencilere okumanın öneminden söz eden Müdür Hasan Başyiğit, öğrenmenin bir sınırının veya yaşının olmadığını ifade ederek insanoğlunun her yaşta bir şeyler öğrenebileceğini, en geniş çerçeveli öğrenme kaynağının ise kitaplar olduğunu belirtti. Başyiğit, öğrencilere kitaplarla her yaşta dost olmayı tavsiye etti.

Okulda yer alan anasınıfını da ziyaret eden Müdür Başyiğit, öğretmenlerden okuldaki eğitim öğretimle ilgili bilgi aldı.