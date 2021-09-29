Müdür Başyiğit, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Süngü'yü kabul etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali birincisi Furkan Süngü'yü kabul etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Ayasofya Camii Kebir'de yapılan "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finalinde birinci olan Kütahya Anadolu İmam Hatip lisesi ve Emir Sultan Kur'an Kursu Örgün Eğitim ile Birlikte Hafızlık Projesi 6. sınıf öğrencisi Furkan Süngü'yü makamında kabul etti.

Müdür Hasan Başyiğit, Furkan Süngü'yü, ailesini, okulundan ve Kur'an Kursu'ndan emeği geçenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.