İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür Başyiğit: Kütahya derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalamasının altında

Kütahya İl Genel Meclisi’ndeki 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi Toplantısı’na katılan İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya’nın derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından Türkiye ortalamasının altında olduğunu ifade etti.

Kütahya İl Genel Meclisi'ndeki 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi Toplantısı'na katılan İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya'nın derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından Türkiye ortalamasının altında olduğunu ifade etti.


İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya İl Genel Meclisi'nde, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz başkanlığında yapılan 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi toplantısına katıldı. Başyiğit toplantıda, Millî Eğitim Müdürlüğünün 2019 yılındaki yatırımları hakkında bilgi verdi. Merkezde ve ilçelerde yapımı devam eden ve biten projelere değinen Başyiğit, derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından Kütahya'nın Türkiye ortalamasının altında olduğunu belirtti.


İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ise, Kütahya'nın yeni bir öğretmen evine ihtiyacı olduğunu ifade etti

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.