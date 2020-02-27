Müdür Başyiğit, "Kütahya Kendin Yap Merkez Atölyesi" inşaat alanında incelemelerde bulundu

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Kütahya Kendin Yap Merkez Atölyesi" inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Müdür Hasan Başyiğit, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz ve Şube Müdürü İsmail Güven, "Kütahya Kendin Yap Merkez Atölyesi" inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Başyiğit, yapılan çalışmalarla ilgili Şube Müdürü İsmail Güven ve "Kütahya Kendin Yap Atölyeleri" proje ekibinden süreçle ilgili bilgi aldı.