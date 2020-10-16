Müdür Başyiğit, Kütahya Lisesi'ni inceledi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Lisesi'nin eğitim öğretime devam ettiği yeni inşa edilen binada incelemelerde bulundu.

Ortaöğretim Hizmetleri Şube Müdürü İrfan Kanık ile birlikte Kütahya Lisesi'ni ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Okul Müdürü Veysel Zeybek'ten bilgi aldı. Yeni eğitim öğretim yılının ve okul binasının hayırlı olması dileklerini ifade eden Müdür Başyiğit, sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.

Kütahya Lisesi'nin bu yıla kadar eğitim öğretime devam edilen binası, depreme dayanıklı bulunmadığı için, hakkında, bakanlık tarafından yıkım kararı verilmişti.