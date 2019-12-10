Müdür Başyiğit: Kütahya'nın eğitim seviyesi iyi noktada

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Atatürk Lisesini ziyaretinde yaptığı açıklamada; Kütahya'nın eğitim seviyesinin iyi noktada olduğunu ifade etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İsmail Güven Atatürk Lisesi'ne gerçekleştirdikleri ziyarette Okul Müdürü İsmail Baş'tan okuldaki akademik çalışmalar ve projeler, okulun fizikî sorunları ile ilgili bilgi aldı.

Müdür Başyiğit, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle görüştü. 12. sınıf öğrencilerinin YKS çalışmaları ile ilgili programlarını inceleyen Başyiğit, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle de görüşen Başyiğit, Kütahya'nın eğitim seviyesinin iyi noktada olduğunu belirterek, bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlere teşekkür etti.