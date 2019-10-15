Müdür Başyiğit, lisedeki Kitap Okuma Etkinliğine katıldı

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şehit Türkan Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Kitap Okuma etkinliğine katıldı.

Şehit Türkan Türkmen Tekin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün Kütahya Gençlik Merkezi işbirliği ile gerçekleştirdiği "Kitap Okuma Halkası" etkinliği kapsamında öğrencilere kitaplar dağıtıldı. Etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin, Osmangazi Mahalle Muhtarı Mustafa Yaldız, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Müdür Hasan Başyiğit, ayrıca Şehit Türkan Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu "Kitabı Okudum Kahvemi İçiyorum" projesi kapsamında, en çok kitap okuyan 9-A sınıfından Tuğba Kıyar ve Nesibe Nur Gözmen isimli öğrencilere çiçek verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Başyiğit, daha sonra öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmenler ile sohbet etti. Öğretmenlerin ve okulun projeleri ile ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.