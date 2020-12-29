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Müdür Başyiğit,” Meslek Lisemiz en kısa sürede hizmet vermeye başlayacaktır”

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, TOBB tarafından yaptırılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İslam Aktepe, 1. Organize Sanayi Bölgesine TOBB tarafından yaptırılan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi binasının devam eden inşaat çalışmalarını yerinde incelediler. Müdür Hasan Başyiğit, çalışmaların hızla devam ettiğini gözlemlediklerini belirterek, "En kısa sürede Meslek Lisemiz hizmet vermeye başlayacaktır, emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi

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