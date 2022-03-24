Müdür Başyiğit, öğrencilere bol bol fidan dikmelerini tavsiye etti

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz, Parmakören İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Okul bahçesinde incelemelerde bulunan Müdür Hasan Başyiğit, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Önce ana sınıfı öğrencileriyle bir araya gelen Hasan Başyiğit, daha sonra diğer sınıfları ziyaret etti. Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Müdür Başyiğit, bu haftanın Orman Haftası olması dolayısıyla öğrencilere ormanın önemini vurguladı. Daha önceden Parmakören İlk ve Ortaokulunun bahçesine kendi elleriyle diktiği bir fidan bulunduğunu ve okula girişte bu fidanı kontrol ettiğini ifade etti. Başyiğit, öğrencilere bol bol fidan dikmelerini ve onların bakımını yapmalarını, fidanları, ağaçları korumalarını tavsiye etti.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz, sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek, okuldaki eğitim öğretimle ilgili bilgi aldılar.