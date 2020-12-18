İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür Başyiğit, öğretmen, öğrenci ve velilerle buluştu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Çamlıca Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen "Kariyer Günleri" kapsamında 5, 6, 7 ve 8.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Çamlıca Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen "Kariyer Günleri" kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrenci ve velilerle Zoom platformu üzerinden buluştu.


Çamlıca Ortaokulunun bu haftaki konuğu, bu okuldan mezun olan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit idi. Müdürlüğün Maarif Salonundan öğrencilere seslenen Müdür Hasan Başyiğit, çalışmanın, özellikle planlı çalışmanın önemine değinerek öğrencilere hedeflerinin olması gerektiğini ve bu hedeflerine ulaşacaklarına inançlarının olması gerektiğini ifade etti. Eğer inançla hedefe yürünürse zorlukların her zaman üstesinden gelinebileceğini söyleyen Başyiğit, “Yarını emanet edeceğimiz kıymetli gençlerimizin en güzel mevkilere gelmeleri, büyüklerin her zaman arzusudur” dedi.


Çamlıca Ortaokulunun her hafta düzenlediği "Kariyer Günleri" ile uzaktan rehberlik yapmak, meslek tanıtımları yapmak, örnek şahsiyetler ile öğrencilere hedefleri noktasında ışık tutmak amaçlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.