Müdür Başyiğit, okul inşaatında incelemelerde bulundu

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz, TOKİ tarafından 325 ve 645 konutlarının bulunduğu bölgeye inşa edilen ve bitme aşamasında olan 24 derslikli ilk ve ortaokul binasında ve çevresinde incelemelerde bulundu. Kısa süre sonra teslim edilmesi planlanan okulda son olarak çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Müdür Hasan Başyiğit, okulun açılmasıyla çevresinde ilk ve ortaokul ihtiyacı kalmayacağını ifade etti.