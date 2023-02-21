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Müdür Başyiğit: “Okullar, evlatlarımızın ikinci yuvasıdır”

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz Şeker Anaokulu’nu ziyaret ederek anasınıflarındaki öğrencilerle bir araya geldi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Topuz Şeker Anaokulu'nu ziyaret ederek anasınıflarındaki öğrencilerle bir araya geldi.


Okulun çocukların ikinci yuvası olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şeker İlkokulu'nu ziyaretinde öğretmenlerle bir araya gelerek ikinci dönemin tüm eğitim camiasına sağlıklı, huzurlu, başarılarla dolu bir eğitim dönemi temennisinde bulundu.

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