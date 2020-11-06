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Müdür Başyiğit: “Okulunuzun kıymetini bilin”

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaretinde öğrencilere okullarının kıymetini bilerek çok çalışmaları gerektiğini söyledi.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürü Rıdvan Acar Akşamsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyarette sınıfları da gezen Müdür Hasan Başyiğit 9. sınıf öğrencilerine "Yeni okulunuza hoş geldiniz" dedi.


Müdür Başyiğit, öğrencilere okullarının değerli olduğunu, okullarının kıymetini bilerek çok çalışmaları gerektiğini, böylece çok daha iyi yerlere gelebileceklerini, kendilerinde bu potansiyelin olduğunu, çünkü okul proje okulu olduğu için öğrencilerinin de seçilerek geldiğini belirtti.


Başyiğit, salgın dönemi olması nedeniyle öğrencilerden daha dikkatli olmalarını, maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmelerini istedi.

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