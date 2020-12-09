İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür Başyiğit, Spor Salonu inşaatında incelemelerde bulundu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yapımı devam eden Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonunda incelemelerde bulundu.


Müdür Hasan Başyiğit ile İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde yer alan ve yapımı devam eden spor salonunda incelemelerde bulundu. İl Müdür Başyiğit, spor salonunu ve çevresinde yapılan çalışmaları inceledi, çalışanlardan bilgi aldı. Yapım çalışmaları bitme aşamasında olan spor salonunun tamamlandıktan sonra Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokuluna hizmet vereceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.