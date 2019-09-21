Müdür Başyiğit, Taekwondo Türkiye ikincisi Hayrunnisa Dilsiz'i kabul etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Taekwondo Minikler Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Adnan Menderes Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Dilsiz’i kabul ederek başarısından dolayı kutladı.
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Taekwondo Minikler Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Adnan Menderes Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Dilsiz'i kabul ederek başarısından dolayı kutladı.
10-14 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılan ve 2 bin 500 sporcunun katıldığı "Taekwondo Minikler Türkiye Şampiyonası +57 kiloda Türkiye ikincisi olan Adnan Menderes Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Dilsiz'i makamında kabul eden Müdür Başyiğit, Dilsiz'i başarısından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.