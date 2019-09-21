İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür Başyiğit, Taekwondo Türkiye ikincisi Hayrunnisa Dilsiz'i kabul etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Taekwondo Minikler Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Adnan Menderes Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Dilsiz’i kabul ederek başarısından dolayı kutladı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Taekwondo Minikler Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Adnan Menderes Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Dilsiz'i kabul ederek başarısından dolayı kutladı.


10-14 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılan ve 2 bin 500 sporcunun katıldığı "Taekwondo Minikler Türkiye Şampiyonası +57 kiloda Türkiye ikincisi olan Adnan Menderes Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Dilsiz'i makamında kabul eden Müdür Başyiğit, Dilsiz'i başarısından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.