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Müdür Başyiğit, tek kullanımlık tulum üretimini inceledi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret ederek tek kullanımlık tulum üretimini yerinde inceledi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret ederek tek kullanımlık tulum üretimini yerinde inceledi.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur Olgunlaşma Enstitüsü'ne ziyaret gerçekleştirdiler. Burada İl Sağlık Müdürlüğünün talebi üzerine üretilen tek kullanımlık tulum üretimini inceleyen Müdür Başyiğit, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük'e ve salgın hastalık dönemindeki katkılarından dolayı Olgunlaşma Enstitüsü'nde emeği geçen herkese teşekkür etti. Başyiğit, enstitüde çalışanların bulunduğu birimleri de ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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