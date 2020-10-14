Müdür Başyiğit, TÜBİTAK'a katılacak öğrenci ve öğretmenleri kabul etti

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasına katılacak öğrenci ve öğretmenleri kabul etti.

Yarışmaya katılacak öğrenci ve öğretmenlerle İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonunda bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrenci ve öğretmenlerden projeler hakkında bilgi aldı. Öğrencilere başarılar dileyen Müdür Hasan Başyiğit, öğrenci ve öğretmenleri yaptıkları çalışmalardan ve bölge sergisine katılacak olmalarından dolayı tebrik etti. Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur da öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

"TÜBİTAK 2020 Yılı 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Kütahya BİLSEM 3 projeyle Bursa Bölge Sergisinde Kütahya'yı temsil edecek. Bölge finalleri proje sunumları 12-16 Ekim tarihlerinde online şekilde yapılacak.

Fen Bilimleri Öğretmeni Sevgi Alan danışmanlığında, Yağız Eynur'un Coğrafya alanındaki "Kütahya Merkez İlçesi İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Su Ayak İzi Seviyelerinin İncelenmesi" isimli proje; Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Nilgün Gürler'in danışmanlığında, Ayşe Nazlı Önder'in Teknolojik Tasarım alanındaki "Su Tasarruflu Klozet" isimli proje ve Sınıf Öğretmeni Ayşe Özdemir'in danışmalığında, İsmail Erdem Aslan'ın Türkçe alanındaki "Türkçesi Varken Oyunu İle Türkçenin Doğru ve Güzel Kullanımına İlişkin Farkındalık Oluşturma" isimli proje "TÜBİTAK 2020 Yılı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bursa Bölge Sergisine davet edildi.