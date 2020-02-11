Müdür Başyiğit: “Üreten ve üretken bir Kütahya hayal ediyoruz”

Kütahya'da Merkeze bağlı Meslek Liseleri toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, üreten ve üretken bir Kütahya hayal ettiklerini söyledi.

Kütahya Ticaret Borsası binasında yapılan Meslek Liseleri toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürleri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit toplantıda yaptığı konuşmada; üreten ve üretken bir Kütahya hayal ettiklerini, bunun yolunun mesleki eğitimden geçtiğini söyledi.

Mesleki eğitimin kalitesinin artması için sanayi ve ticaret kuruluşları ile işbirliği içinde hareket etmeyi önemsediklerini ifade eden Başyiğit,” Ticaret Borsası'nın, Kütahya'nın ticareti için öneminin farkındayız. Kütahya'daki tüm meslek kuruluşları ve odalarla işbirliğine hazırız. İlimizdeki Meslek Liseleri arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya ev sahipliği yapan KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon önemli”

KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekerek, eğitimin geliştirilmesi yönünde yapılacak projelere KÜTBO olarak her zaman destek vereceklerini söyledi. Ayrıca mesleki eğitim konusunda görüşlerini dile getiren Gültekin, işletmelerin ara elaman diye nitelendirdiği Meslek Lisesi mezunlarının artık aranan elaman vasfında olduğunu belirterek, kaliteli ve katma değer sağlayacak mesleki eğitimin önemine vurgu yaptı.

Toplantının ikinci bölümünde, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar başkanlığında, Müdürlüğe bağlı Mesleki ve Teknik Liseleri Okul Müdürleri ile değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı meslek liselerinde uygulanan projeler ve etkinlikler, işletmelerde Mesleki Eğitim, Meslek Liselerinde "Kalite Güvence Sistemi" ve "Öz Değerlendirme" konuları görüşülerek, değerlendirmelerde bulunuldu.