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Müdür Başyiğit, ‘Yaralı Keklik' filminde rol alan öğrencileri kabul etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit "Yaralı Keklik" filminin Kütahya’da çekilen bazı sahnelerinde rol alan 3 öğrenciyi kabul etti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit "Yaralı Keklik" filminin Kütahya'da çekilen bazı sahnelerinde rol alan 3 öğrenciyi kabul etti.


Bazı sahneleri Kütahya'da çekilen "Yaralı Keklik" adlı filmde, Kütahya'dan 3 öğrenci rol aldı. Linyit Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Alperen Pehlivan'ın Veysel karakteriyle başrolde yer aldığı filmde Şehitler İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Rana Ergüler, Hicran rolüyle Veysel'in kardeşini, Linyit Ortaokulu'ndan 8. sınıf öğrencisi Mustafa Tekin ise kötü karakter olan Selim'i canlandırıyor. Taner Tunç'un yönetmenliğinde çekilen dram türündeki film 8 Kasım 2019 tarihinde gösterime girdi.


Filmde rol alan öğrenciler Alperen Pehlivan, Rana Ergüler, Mustafa Tekin, Linyit Ortaokulu Müdürü Mustafa Topuz, Şehitler Ortaokulu Müdürü Soner Ceylan, Sınıf Öğretmeni Esra Ödemiş ve öğrenci velileri Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret ettiler. Filmde rol almaları dolayısıyla öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Hasan Başyiğit film hakkında öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

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