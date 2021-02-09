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Müdür Başyiğit, yeni inşa edilen okulda incelemelerde bulundu

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, TOKİ tarafından yeni inşa edilen Halime Erkan İlk ve Ortaokulu binasında incelemelerde bulundu.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürleri İslam Aktepe ve Mustafa Topuz, TOKİ 4. Etap'ta yeni inşa edilen Halime Erkan İlk ve Ortaokulunda incelemelerde bulundular. Yapım aşamasında sona gelinen binanın içindeki eksiklikler ve planlanan çevre düzenlemeleri hakkında bilgi alan Müdür Hasan Başyiğit, Halime Erkan İlkokulu ve Ortaokulunun tamamlanmasıyla o bölgenin okul ihtiyacının giderilmiş olacağını ifade etti.

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