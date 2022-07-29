Müdür Başyiğit, YKS'de sayısal derecesi elde eden Necati Gökbel'i tebrik etti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sayısal derecesi elde eden Necati Gökbel'i makamında kabul ederek tebrik etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Sayısal alanda Türkiye 20.ncisi olan Özel Final Akademi Anadolu Lisesi öğrencisi Necati Gökbel, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i makamında ziyaret ederek sınava hazırlanma süreci ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Gökbel'i, ailesini, öğretmenlerini ve okul yönetimini tebrik eden Müdür Başyiğit, öğrencinin gelecek yaşamında başarılarının devamını diledi.

Ziyarette Kütahya Özel Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü Muhammet Uygun da hazır bulundu.(EFE-)