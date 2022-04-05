Müdür Başyiğit'e 'Isınıyoruz, tükeniyoruz' isimli proje tanıtıldı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyigit'e, Kütahya Hafız İmam Hatip Ortaokulu'nca “Isınıyoruz, tükeniyoruz' isimli eTwinning projesinin tanıtımı yapıldı.

Proje kurucusu Kütahya Hafız İmam Hatip Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Özlem Çalışkan ve proje kurucu ortağı Şehitler Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Özlem Coşkun tarafından 'Isınıyoruz, tükeniyoruz' isimli eTwinning projesi çerçevesinde küresel ısınmaya dikkat çekmek ve bu soruna çözümler üretmeyi hedefleyen proje çalışmaları hakkında Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyigit 'e bilgilendirilme yapıldı.

Türkiye'den farklı şehirlerdeki ve Polonya'daki okullarla ortak yürütülen proje çalışmaları sürecinde öğrencilerin gözüyle küresel ısınma etkinliği çerçevesinde oluşturulan kelime bulutuyla yapılan kitap ayracı ve proje maskotu penguen İl Milli Eğitim Müdürü Başyiğit'e takdim edildi.