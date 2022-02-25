Müdür Başyiğit'in Simav ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Şube Müdürü Rıdvan Acar ile birlikte ilçede ilk olarak Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelip sohbet etti.

Başyiğit ve Acar daha sonra hayırsever Dr. Ayşen Aksoy tarafından okula yaptırılan kütüphanede incelemelerde bulundular. Kütüphane ziyaretinin ardından okul yöneticileriyle bir araya gelen Müdür Başyiğit, okuldaki eğitim öğretim ile ilgili bilgi aldı.

Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi ziyaretlerinin ardından Simav Halk Eğitim Merkezine geçen Müdür Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Rıdvan Acar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan ana sınıfını ziyaret etti. Müdür Başyiğit, öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenerek sohbet etti, kurum yöneticileriyle görüştü. Halk Eğitim Merkezindeki genel durum ve devam eden kurslarla ilgili bilgi aldı. Kendin Yap Atölyesini ziyaret eden Başyiğit, yapılan çalışmaları inceledi, öğrencilerden ve atölyede görevli öğretmenlerden bilgi aldı.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında ilçe okul ve kurum yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıda ilçedeki eğitim öğretim konuları değerlendirildi.

Müdür Başyiğit temaslarının sonunda Simav'ın unutulmaz öğretmenlerinden merhum İbrahim Eren'in anlatıldığı "Cami Altı-Hayallerin Peşinde" isimli belgeselin gala gösterimine katıldı.