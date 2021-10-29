Müdür Başyiğit'in Tavşanlı ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Rıdvan Acar Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz'ı makamında ziyaret ederek eğitim öğretim konularında karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa da yer aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Hanımçeşme İlkokulunda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen, Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilerle sohbet etti. Sınıflarda yardımcı kaynaklar konusuna değinen Başyiğit, Bakanlığın yayınladığı yardımcı kaynaklara http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabildiğini, ayrıca Bakanlığın bu yardımcı kaynakların basımını yaparak illere gönderdiğini ifade etti. Öğretmenler odasında öğretmenlerle buluşan Hasan Başyiğit, öğretmenlerden ve okul yöneticilerinden okuldaki eğitim öğretimle ilgili bilgi aldı.

Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, açılış öncesinde ilçenin saygın isimlerinden olan, birçok hafızı yetiştiren ve yetiştirilmelerinde katkı sağlayan Hafız Hasan Takak'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Açılış öncesi yapılan programın ardından kurdele kesilerek bilim fuarının açılışı yapıldı ve öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin yer aldığı stantlar ayrı ayrı gezilerek bilgi alındı. Müdür Hasan Başyiğit, öğrencileri yaptıkları çalışmalardan dolayı ayrı ayrı tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Rıdvan Acar ve Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Tavşanlı Belediye Başkan Vekili İsmail Aka'yı makamında ziyaret etti.

Okul ziyaretlerine devam eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Moymul Ortaokuluna geçerek bu okulun bahçesinde incelemelerde bulundu. Okul bahçesindeki çok fazla bisiklet bulunduğunu gören Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilerin büyük çoğunluğunun bisikletle okula gelip gittiğini okul yöneticilerinden öğrendiğinde memnuniyetini dile getirerek "Öğrencilerimizin okula gidiş gelişlerde bisiklet kullanmaları sağlıkları açısından çok olumlu. Bunun gençler arasında yaygınlaşmasını diliyorum. Fakat gençlerimizin trafik kazaları konusunda da çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bisiklet, motosiklet kazaları da her zaman basında karşımıza çıkıyor, üzülüyoruz." dedi.

Sınıf ziyaretlerinde öğrencilerle bir araya gelen Müdür Başyiğit, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere salgın hastalık konusunda ülke genelinde artış olduğunu, fakat okullarda bu noktada azalmadan söz edebileceklerini belirterek, bunu sağlayan en önemli faktörün öğretmen ve öğrencilerdeki duyarlılık olduğunu ifade etti. Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Başyiğit, öğretmenlere istek, talep veya sorunları olup olmadığını sorarak, "Bizler sizler için varız. Müdürlüğümüzü ilgilendiren isteklerinizi, taleplerinizi, sorunlarınızı bizlere her zaman iletebilirsiniz" dedi.

Öğretmenlere aşı konusunda tavsiyelerde bulunan Hasan Başyiğit, aşıların çeşidine göre kaç doz olunması gerekiyorsa ihmal edilmemesi gerektiğini, eksik doz olduğunda aşının fazla anlamının olmadığını söyledi.

Müdür Başyiğit son olarak Tavşanlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda ilçede görev yapan okul ve kurum yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi. İlçedeki eğitim öğretim konuları, yüz yüze eğitimin durumu, taşımalı eğitim gibi konularda bilgi alan Başyiğit, okullarda yaşanan sorunlar konusunda okul ve kurum yöneticilerini dinledi. Bazı konuların Bakanlık düzeyinde çözüm gerektirdiğini ve Bakanlığa iletileceğini ifade eden Hasan Başyiğit, İl Müdürlüğünün çözeceği konularla o konuda sorumlu olan birimlerin ilgileneceğini belirtti.