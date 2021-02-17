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Müdür Başyiğit'ten anaokulu ziyareti

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit Yıldız Entegre Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz, Yıldız Entegre Anaokulunu ziyaret ederek eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısına başlayan öğrencilerle bir araya geldi.


Müdür Hasan Başyiğit, ziyarette 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci yarısının hayırlı olmasını diledi. İkinci yarıyıla başlayan okullarda öğrencileri görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Müdür Başyiğit, tüm sınıf düzeylerinde, tüm öğrencilerin yüz yüze eğitime başlayabilmesini temenni etti.

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