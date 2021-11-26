Müdür Başyiğit'ten öğrencilere: ”Yılmadan, pes etmeden çalışarak başarıya ulaşmalısınız”

Fatih Ortaokulunun "Kariyer Günleri" etkinliğine konuk olan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, burada öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere çalışmanın, okumanın, gayret göstermenin öneminden söz eden Müdür Başyiğit, "Sizler çaba göstererek, çalışarak yüksek mevkilere gelmelisiniz. Yılmadan, pes etmeden çalışarak başarıya ulaşmalısınız." dedi.