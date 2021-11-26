İhlas Haber Ajansı

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Müdür Başyiğit'ten öğrencilere: ”Yılmadan, pes etmeden çalışarak başarıya ulaşmalısınız”

Kütahya Fatih Ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit öğrencilere, yılmadan, pes etmeden çalışarak başarıya ulaşmaları gerektiğini ifade etti.


Fatih Ortaokulunun "Kariyer Günleri" etkinliğine konuk olan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, burada öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere çalışmanın, okumanın, gayret göstermenin öneminden söz eden Müdür Başyiğit, "Sizler çaba göstererek, çalışarak yüksek mevkilere gelmelisiniz. Yılmadan, pes etmeden çalışarak başarıya ulaşmalısınız." dedi.

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