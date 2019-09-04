Müdür Başyiğit'ten okul ziyaretleri

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nu ve Abdülhamit Han Anadolu Lisesini ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek ile birlikte ziyaret ettiği Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğretmenlerle birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Eylül ayı mesleki çalışmaları açılış konuşması takip etti.

Müdür Başyiğit, burada öğretmenlere seminer döneminin ve yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennilerini dile getirerek başarılar diledi. Başyiğit, daha sonra Abdülhamit Han Anadolu Lisesi'ne geçerek okulun yeni binasına taşınmasıyla ilgili bilgi aldı.(EFE-)