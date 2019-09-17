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Müdür Başyiğit'ten okul ziyaretleri

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şehit Türkan Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Türkan Türkmen Tekin Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şehit Türkan Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Türkan Türkmen Tekin Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.


Meslek liseleri müdürleri toplantısı için Şehit Türkan Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, aynı binada eğitim gören Şehit Türkan Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şehit Türkan Türkmen Tekin Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.


Başyiğit, öğrencilerle sohbet ederek yeni eğitim öğretim yıllarını kutladı.

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