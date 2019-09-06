İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür Başyiğit'ten ‘Okula Uyum' programına katılan minik öğrencilere ziyaret

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu’nda "Okula Uyum Programı" kapsamında okula gelen 1.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu'nda "Okula Uyum Programı" kapsamında okula gelen 1. sınıf öğrencilerini ziyaret etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek, okullarını, sınıflarını, arkadaşlarını, öğretmenlerini görmek ve tanımak amacıyla Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu'nda bulunan 1. sınıf öğrencilerini ziyaret etti. Minik öğrencilerle tek tek ilgilenen Başyiğit, velilere de tavsiyelerde bulundu.


Kütahya'da da ülke genelinde olduğu gibi 5-6 Eylül tarihlerinde ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencileri "Okula Uyum Programı" kapsamında okullarına giderek uyum programlarına katılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.