Müdür Başyiğit'ten 'Özel Emekler Atölyesi'ne ziyaret

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Meliha Girgin Eğitim ve Sağlık Kurumları'na bağlı olarak Vali Ali Çelik tarafından açılışı yapılan Özel Emekler Atölyesini ziyaret etti.

Meliha Girgin Eğitim Merkezleri Kurum Müdürü ve atölye kurucusu Aylin Girgin Oğuz ve kurum personelleri tarafından karşılanan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ziyaret esnasında özel bireylerle beraber kurabiye yaparak etkinlik gerçekleştirdi. Müdür Başyiğit'e yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Müdür Hasan Başyiğit, özel öğrencilerle yakından ilgilenerek çalışmalarını inceledi. Öğrencilere ve kurum çalışanlara yaptıkları çalışmalarda kolaylıklar dileyen Başyiğit, özel eğitim merkezleriyle özel bireylerin sosyalleştiğini belirterek yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Meliha Girgin Eğitim Merkezleri Kurum Müdürü Aylin Girgin Oğuz'a teşekkür etti.

Tahsin Uygun Bakım Merkezi'nde kalan ve Meliha Girgin Özel Eğitim Merkezi'ne devam eden üyelerin ücretsiz olarak yararlandığı özel atölyenin el sanatları bölümünde ahşap boyama, kokulu taş, yağlı boya, artık materyallerden tasarımlar gibi bir çok faaliyet yürütülüyor. Mutfak bölümünde pasta ve kurabiye çeşitleri gibi yiyecek ve içecekler üretilmekte, oyun bölümünde ise çok çeşitli bireysel oyunlar ve grup oyunları oynanıyor.