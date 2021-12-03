Müdür Başyiğit'ten Pazarlar ilçesine ziyaret

İlk ziyaretini Şube Müdürü İrfan Kanık ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ilçedeki eğitim öğretimle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Pazarlar İlkokulunu ziyaret eden Müdür Hasan Başyiğit, burada öğrencilerle sınıflarında bir araya geldi, onlara kitap hediye etti. Okul kütüphanesinde incelemelerde bulunan Müdür Başyiğit, öğrencilerin müzik öğretmenleri eşliğinde çaldıkları parçaları dinledi, emekleri için öğrencilere ve onları çalıştıran öğretmenlerine teşekkür etti.

Pazarlar Ortaokulunu ziyaretinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen ve öğrencilere kitap hediye eden Başyiğit, azimle çalışmanın ve başarmanın öneminde söz ederek, öğrencilere daime çalışmaları ve başarmaları konusunda öğüt verdi.

İlçe Kaymakamı Ferhat Gür ile Belediye Başkanı Bilal Demirci'yi makamlarında ziyaret eden Müdür Başyiğit, daha sonra Pazarlar Anadolu Lisesini ve Pazarlar Spor Lisesini ziyaret etti. Buradaki ziyaret ve incelemelerinin ardından Pazarlar Spor Lisesi Toplantı Salonunda, ilçede görev yapan okul ve kurum yöneticileriyle toplantı yaparak ilçedeki eğitim öğretim ile ilgili bilgi aldı.