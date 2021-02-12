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Müdür Başyiğit'ten, Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne ziyaret

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Rehberlik ve Araştırma Merkezini ziyaret etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ve Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur ile birlikte, Rehberlik ve Araştırma Merkezine ziyaret gerçekleştirdiler. Rehberlik ve Araştırma Merkezinin yeni binasına yapılan ziyarette Müdür Hasan Başyiğit, ulusal normlara uygun hale getirilen test odasını, bedensel değerlendirme odasını, veli görüşme odasını, bekleme odasını, okul bahçesini ve bina çevresini gezerek Kurum Müdürü Uğur Alıç'tan bilgi aldı.

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