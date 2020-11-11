Müdür Cebeci, “Bizimle Kitap Okur musunuz?" etkinliğine katıldı

Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Dereköy İlk ve Ortaokulundaki “Bizimle Kitap Okur musunuz?" etkinliğine katıldı.

Dereköy Ortaokulu 7.sınıf öğrencileriyle "Bizim Can " kitabı üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdiklerini ifade eden Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, “Öğrencilerle kitap üzerine konuşmaktan, onlarla sohbet etmekten çok keyif aldım. Çok iyi hazırlanıp gelmişler. Kitap üzerine sordukları sorular dikkat çekiciydi. Öğrencileri tebrik ediyor, kitaplarla kurdukları bu özel bağ hep daim olsun diliyorum. Türkçe Öğretmeni Habibe Doğruoğlu'na ve Okul Müdürü Ali Osman Kılıç'a böyle bir projeyi gerçekleştirdikleri için tebrik ediyor ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencileri kırmayıp “Bizimle Kitap Okur musunuz?" etkinliğine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci'ye teşekkür eden Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, samimi havada gerçekleşen söyleşinin çocukların zihinlerinde güzel bir iz bırakacağını söyledi.